Паркуйтесь в Шереметьево - это выгодно

Пока одни повышают цены на парковку и увеличивают штрафы за неуплату, другие действуют наоборот. Во всяком случае, именно так поступил аэропорт Шереметьево, порадовав всех посетителей низкими парковочными тарифами

Подобную щедрость руководство аэропорта приурочило к новому году. Теперь все парковочные тарифы снижаются, как минимум, на треть. Так, например, на парковке терминала "B" суточный тариф теперь стоит дешевле - 600 рублей вместо 800, как было ранее. Правда, есть одно уточнение, суточный тариф начинает действовать после третьего часа парковки.

Между тем, на долгосрочной парковке Р12, суточный тариф был урезан вполовину - с 200 до 100 рублей. Здесь, к слову, тарифы действуют изначально без временных лимитов. Еще одним новшеством можно назвать повышение бесплатного периода - теперь в терминал "В" можно заехать на целых тридцать минут, встретить своих друзей, родственников и беспрепятственно покинуть территорию аэропорта - никто с Вас ни копейки не возьмет.