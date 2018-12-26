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26 дек 2018

Паркуйтесь в Шереметьево - это выгодно

Паркуйтесь в Шереметьево - это выгодно

Пока одни повышают цены на парковку и увеличивают штрафы за неуплату, другие действуют наоборот. Во всяком случае, именно так поступил аэропорт Шереметьево, порадовав всех посетителей низкими парковочными тарифами

Подобную щедрость руководство аэропорта приурочило к новому году. Теперь все парковочные тарифы снижаются, как минимум, на треть. Так, например, на парковке терминала "B" суточный тариф теперь стоит дешевле - 600 рублей вместо 800, как было ранее. Правда, есть одно уточнение, суточный тариф начинает действовать после третьего часа парковки. 

Между тем, на долгосрочной парковке Р12, суточный тариф был урезан вполовину -  с 200 до 100 рублей. Здесь, к слову, тарифы действуют изначально без временных лимитов. Еще одним новшеством можно назвать повышение бесплатного периода - теперь в терминал "В" можно заехать на целых тридцать минут, встретить своих друзей, родственников и беспрепятственно покинуть территорию аэропорта - никто с Вас ни копейки не возьмет.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Комсомольская Правда

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