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5 дек 2023

Перед стартом продаж Wuling раскрыла некоторые характеристики нового электроседана Starlight

Перед стартом продаж Wuling раскрыла некоторые характеристики нового электроседана Starlight
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Wuling запускает продажи нового седана Starlight. Цены начинаются от 93 800 юаней (примерно 1 190 000 рублей)

Wuling Starlight предложен как с гибридной, так и с полностью электрической силовой установкой. При этом, в первом случае - это именно Plug-in Гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и электромотором на 136 л.с. Максимальная скорость - 145 км/ч.  На выбор предложены две батареи емкостью 9,5 кВт*ч или 20,5 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 70 и 150 км соответственно (по циклу CLTC). Полностью электрическая модификация получит один электромотор мощностью 106 л.с. В данном случае максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч.

В плане дизайна электрическая и гибридная версии немного отличаются. Гибрид получил безрамочную решетку радиатора с маленькими прорезями в форме ромбов и фары в виде узкой светодиодной полосы. “Электричка”, напротив, лишена решетки радиатора, а передние фары выполнены в форме бумеранга и не соединяются по всей ширине. По габаритам автомобиль примерно сопоставим с Toyota Camry: 4835/1860/1515 мм., при колесной базе в 2800 мм.

В салоне по центру передней панели устанавливается 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и 8,8-дюймовая цифровая “приборка”. Селектор КПП выполнен в виде шайбы. Отмечается, что объем багажного отделения составит 540 л.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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