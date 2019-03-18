Переходите на газ, вам заплатят!

Минэнерго разработало программу «Развития рынка газомоторного топлива», по которой, в случае одобрения, россияне смогут получить льготы и субсидии при установке ГБО

По заявлению представителей министерства, значительная часть разработанной программы уделена «стимулированию переоборудования автотранспортных средств и техники специального назначения для использования газомоторного топлива». Предлагается выделять субсидии владельцам легковых и коммерческих автомобилей, решивших перевести их на газ. Возраст машин не должен превышать пяти лет.

Так, для легковых автомобилей предварительный размер максимальной субсидии составляет 27 тыс. руб. при средней стоимости переоборудования 90 тыс. руб. Для легкого коммерческого транспорта (LCV) госдотация на переоборудование определена в размере 48 тыс. руб. Для автобусов и грузового транспорта размер субсидии предлагается следующий: для автобусов до 8 м — 63 тыс. руб., свыше 8 м — 111 тыс. руб., грузовиков — 114 тыс. руб., магистральных тягачей — 147 тыс. руб.