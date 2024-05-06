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6 май 2024

Первая модель нового бренда MONA от XPeng замечена на дорогах Китая

Первая модель нового бренда MONA от XPeng замечена на дорогах Китая

Китайская компания XPeng в июне представит новый суббренд MONA с первым электрическим седаном, который сейчас известен под индексом F59

Пока об автомобиле информации немного. Судя по шпионским изображениям, F59 получит фары, как у Polestar 4, скрытые дверные ручки, спортивные бампера и обтекаемую форму кузова. Предполагается, что седан оснастят одним электромотором. Привод - задний. Остальные элементы дизайна скрываются под плотным камуфляжем. Емкости литий-железо-фосфатного аккумулятора хватит на 550 км запаса хода. Предварительно модель оценивается от 100 000 до 150 000 юаней, что эквивалентно 1 300 000 - 1 940 000 рублям. Старт продаж начнется до конца этого года.

Под названием MONA скрывается аббревиатура Made Of New AI, которую можно перевести на русский как “Сделан с использованием искусственного интеллекта”. Речь идет о том, что в моделях нового бренда будут самые продвинутые системы автопилота на основе искусственного интеллекта. К слову, разработкой технологий для автомобиля будет заниматься компания DiDi, у которой уже есть опыт создания беспилотных автомобилей для своего сервиса такси.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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