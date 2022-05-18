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18 май 2022

Первый электрокар Bentley сможет разогнаться до сотни за полторы секунды

Первый электрокар Bentley сможет разогнаться до сотни за полторы секунды
Автор фото: фирма-производитель
Глава компании Bentley, Эдриан Холмарк, приоткрыл завесу тайны над проектом первого электрокара компании. Топ-менеджер сообщает, что машина получится очень быстрой.
Если верить словам Холмарка, то силовая установка электрокара будет развивать почти полторы тысячи лошадиных сил.  Что касается динамики разгона, то до сотни машина сможет разогнаться за полторы секунды, причем у машины будет и специальный комфортный режим, где время разгона увеличится до трех секунд. 
 
Любопытно, но появление такого режима вызвано мнением покупателей. В Bentley проводили множество опросов и большинство клиентов критически высказались в отношении слишком резкого ускорения.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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