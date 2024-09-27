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27 сен 2024

Первый электрокар от Audi и SAIC выйдет в 2025 году

Первый электрокар от Audi и SAIC выйдет в 2025 году

Компания Audi и китайский концерн SAIC готовят к дебюту свою первую совместную модель. Автомобиль должен выйти на рынок в 2025 году, но презентацию проведут уже в ноябре

На данный момент информации о будущем автомобиле немного. Известно, что в основе электрокара лежит новая платформа Advanced Digitized Platform (ADP), а не, как ранее предполагалось, iO Origin, на которой базируются модели бренда IM Motors (входит в концерн SAIC). По некоторым предположениям, речь идет о компактном кроссовере, но это мы узнаем ближе к анонсу презентации. Примечателен и тот факт, что модель хотя и будет выпускаться под брендом Audi, ее лишат каноничного логотипа из четырех колец.

Для Audi эта модель важна на фоне снижения продаж в Китае, где в прошлом году было продано лишь 31 000 автомобилей бренда. Вероятно, новое партнерство с SAIC позволит немецкой марке занять уверенные позиции в постоянно развивающимся сегменте электрокаров.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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