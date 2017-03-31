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31 мар 2017

Пешеходную камеру передумали снимать

Пешеходную камеру передумали снимать

На днях мы рассказывали о комплексе фотовидеофиксации нарушений «Форсаж», фиксирующем автомобили, не пропустивших  пешеходов на «зебре», работу которого ГИБДД решило приостановить из-за высокого процента погрешности

Увы, снятие главы ГИБДД, по-видимому, позволило его решения не выполнять: пресс-служба ЦОДД (Центра организации дорожного движения) заявила, что камера функционирует в штатном режиме. А ответ на запрос депутата Ярослава Нилова, касающийся высокого процента ошибок в ее работе, и ответ главы ГИБДД Виктора Нилова, в котором сообщалось, что камеру выключат, пресс-служба ЦОДД назвала несоответствующим действительности.

В ответ на это заявление депутат Ярослав Нилов просит Владимира Швецова, который в виду отставки Виктора Нилова временно возглавил ведомство, обратиться к руководству ЦОДД с целью прояснения указанной информации. Также он попросил Максима Ликсутова дать поручение провести проверку с целью выявления причин, по которым возникла данная ситуация, включая оценку уровня компетентности сотрудников ЦОДД, и сообщить об итогах.

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