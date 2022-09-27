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27 сен 2022

Peugeot 208 прошел серьезную модернизацию

Peugeot 208 прошел серьезную модернизацию

Вслед за дебютом электрических модификаций семейства 308 компания Peugeot представила более компактный электрокар 208.

Надо сказать, что с машиной произвели серьезный комплекс доработок. Во-первых, теперь здесь используются агрегаты от старшей модели (308). Речь идет об электрическом моторе, который развивает 156 лошадиных сил. Батарею на электрокар устанавливают тоже новую — её ёмкость увеличена до 51 кВт⋅ч.

Собственно, паспортный запас хода у электрокара составляет 400 километров. Зарядка батареи от 100-киловаттной станции с 20% до 80% займёт менее 25 минут. Динамические характеристики модели не уточняются.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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