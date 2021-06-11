Peugeot и Citroen обвинили в «Дизельгейте»

Нет, к немецкому скандалу эта история не имеет никакого отношения, но суть ее та же самая – автопроизводители сознательно занижали показатели вредных выбросов

Власти Франции запустили расследование относительно концерна PSA. Весь процесс касается продажи дизельных автомобилей во Франции в период с 2009 по 2015 год. По версии властей, реальный уровень выбросов оксидов азота и других вредных веществ многократно превышал установленные ограничения. Допустимые же нормы обеспечивались махинациями с программным обеспечением автомобилей.

Своей вины марки не признают: «Руководство компаний твердо убеждено в том, что их системы контроля выбросов соответствовали всем действующим в то время требованиям. Они надеются получить возможность продемонстрировать это», — говорится в официальном сообщении концерна Stellantis.