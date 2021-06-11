Автомобильный портал Motorpage
11 июн 2021

Peugeot и Citroen обвинили в «Дизельгейте»

Peugeot и Citroen обвинили в «Дизельгейте»

Нет, к немецкому скандалу эта история не имеет никакого отношения, но суть ее та же самая – автопроизводители сознательно занижали показатели вредных выбросов

Власти Франции запустили расследование относительно концерна PSA. Весь процесс касается продажи дизельных автомобилей во Франции в период с 2009 по 2015 год. По версии властей, реальный уровень выбросов оксидов азота и других вредных веществ многократно превышал установленные ограничения. Допустимые же нормы обеспечивались махинациями с программным обеспечением автомобилей.

Своей вины марки не признают: «Руководство компаний твердо убеждено в том, что их системы контроля выбросов соответствовали всем действующим в то время требованиям. Они надеются получить возможность продемонстрировать это», — говорится в официальном сообщении концерна Stellantis.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Норвегии введут налог на дорогие электромобили

11 июня 2021

Классические Mini сделали электрическими

11 июня 2021
Alpina BMW XD3

Alpina обновила дизельные кроссоверы XD3 и XD4

11 июня 2021

ГИБДД готовится к массовому рейду в праздники

11 июня 2021

Парковки Москвы станут бесплатными

11 июня 2021

Great Wall привез в Россию новый пикап

11 июня 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) честно и по делу Тест драйв
10 июня 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Честно и по делу"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro (2021) как средство профилактики авитаминоза и апатии
Тест драйв
07 июня 2021

Chery Tiggo 8
"Средство профилактики авитаминоза и апатии"
Lexus UX - lexus ux 250h (2019) сила гибрида
Тест драйв
04 июня 2021

Lexus UX
"Сила гибрида"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 4 2 5