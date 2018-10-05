Peugeot и Citroen отзывают из эксплуатации машины, проданные в РФ

По сообщению нескольких информационных источников автомобильного рынка, французские компании Пежо и Ситроен объявили об отзыве нескольких моделей своих автомобилей, находящихся в эксплуатации

Число отзываемых экземпляров не очень велико – 453 штуки. Они распределены между тремя моделями: Expert, Traveler, Jumpy и SpaceTourer. Это, на первый взгляд, может показаться странным – что общего между четырьмя моделями разных производителей?

Сообщается, что неисправности обнаружены в системах охлаждения силовых агрегатов. Во всех четырёх моделях использовались однотипные элементы. Выявленные дефекты могут приводить к перегреву двигателя.

Процедуре отзыва подвергаются машины указанных марок, которые были реализованы дилерами в период с ноября 2017 года по июнь 2018 года. Владельцы этих транспортных средств будут оповещены дилерами с целью устранения дефектов. В соответствии с действующими правилами поставка запчастей и все необходимые работы выполняются за счёт производителей.