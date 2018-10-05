Автомобильный портал Motorpage
5 окт 2018

Peugeot и Citroen отзывают из эксплуатации машины, проданные в РФ

Peugeot и Citroen отзывают из эксплуатации машины, проданные в РФ
Автор фото: фирма-производитель

По сообщению нескольких информационных источников автомобильного рынка, французские компании Пежо и Ситроен объявили об отзыве нескольких моделей своих автомобилей, находящихся в эксплуатации

Число отзываемых экземпляров не очень велико – 453 штуки. Они распределены между тремя моделями: Expert, Traveler, Jumpy и SpaceTourer. Это, на первый взгляд, может показаться странным – что общего между четырьмя моделями разных производителей?

Сообщается, что неисправности обнаружены в системах охлаждения силовых агрегатов. Во всех четырёх моделях использовались однотипные элементы. Выявленные дефекты могут приводить к перегреву двигателя.

Процедуре отзыва подвергаются машины указанных марок, которые были реализованы дилерами в период с ноября 2017 года по июнь 2018 года. Владельцы этих транспортных средств будут оповещены дилерами с целью устранения дефектов. В соответствии с действующими правилами поставка запчастей и все необходимые работы выполняются за счёт производителей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Speedme, Драйв

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta

Lada Vesta продолжает триумфальное шествие на рынке РФ

05 октября 2018

Компактный кроссовер от Volkswagen уже скоро покажут

05 октября 2018
Citroen C5 Aircross PHEV 2019

Гибридный Citroen C5 Aircross вышел на подиум

04 октября 2018
BMW 3-Series 2019

Стали известны российские цены 3-й серии BMW

04 октября 2018
Lux A2.0 2019

Вьетнамский автопром впервые представил в Париже две новые машины

04 октября 2018
Land Rover Defender

В Сети появились «шпионские» снимки нового Land Rover Defender

04 октября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sorento - kia sorento prime 2018 спутник для дальних орбит Тест драйв
05 октября 2018

KIA Sorento
"Спутник для дальних орбит"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"
KIA Cee'd - kia seed 2019 начал задавать стандарты в классе
Тест драйв
01 октября 2018

KIA Cee'd
"Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе"
Lada Granta - lada granta 2019 два «икса» из четырех
Тест драйв
28 сентября 2018

Lada Granta
"Два «икса» из четырех"

Написано новостей:

2 2 0 0 3