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31 мар 2022

Peugeot закроет свой завод в Калуге?

Peugeot закроет свой завод в Калуге?

Концерн Stellantis принял решение закрыть завод в Калуге, на котором для российского рынка и на экспорт выпускались разные модели брендов Opel, Peugeot и Citroen

Это заявление приводят европейские СМИ, ссылаясь на личное заявление главы альянса Stellantis, Карлоса Траверса, хотя не приводят никаких прямых цитат топ-менеджера, да и российский офис марки не дал нам никаких комментариев, так что всю эту информацию стоит пока воспринимать лишь в качестве слухов.

Откровенно говоря, закрыть калужское предприятие достаточно сложно хотя бы потому, что оно принадлежит французам лишь частично – тридцать процентов фабрики находятся в собственности у японского концерна Mitsubishi, который собирает там кроссовер Outlander и внедорожник Pajero Sport для российского рынка. Еще один аргумент - 25 марта сообщалось, что завод продолжает работать, невзирая на дефицит комплектующих.

Кроме того, руководство концерна хоть и предупреждало о возможности перебоев в производстве автомобилей, подчёркивало, что покидать российский рынок не планирует.

При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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