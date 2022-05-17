Пикап Ford Raptor получит мотор от «Мустанга»

Концерн Ford анонсировал появление новой модификации своего популярного пикапа Raptor, которая получит приставку «R» к названию.

Собственно, нас больше интересует не название машины, а ее техническая начинка. Под капотом же здесь будет располагаться пятилитровый мотор V8, который знаком нам по спорткару « Мустанг ». Любопытно, что данным двигателем оснащаются лишь самые мощные модификации машины, и в зависимости от версии его мощность составляет либо 720, либо 900 лошадиных сил (у Mustang Shelby American).

К сожалению, конфигурация мотора для пикапа Raptor нам неизвестна. Впрочем, в Ford заявили, что это будет самый мощный пикап в мире. Напомним, что сейчас это звание носит Ram 1500 TRX, который располагает 712-сильным 6,2-литровым V8.