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17 май 2022

Пикап Ford Raptor получит мотор от «Мустанга»

Пикап Ford Raptor получит мотор от «Мустанга»
Автор фото: фирма-производитель
Концерн Ford анонсировал появление новой модификации своего популярного пикапа Raptor, которая получит приставку «R» к названию.
Собственно, нас больше интересует не название машины, а ее техническая начинка. Под капотом же здесь будет располагаться пятилитровый мотор V8, который знаком нам по спорткару «Мустанг».  Любопытно, что  данным двигателем оснащаются лишь самые мощные модификации машины, и в зависимости от версии его мощность составляет либо 720, либо 900 лошадиных сил (у Mustang Shelby American). 
 
К сожалению, конфигурация мотора для пикапа Raptor нам неизвестна.  Впрочем, в Ford заявили, что это будет самый мощный пикап в мире. Напомним, что сейчас это звание носит Ram 1500 TRX, который располагает 712-сильным 6,2-литровым V8.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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