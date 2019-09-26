Пикапы Hyundai и Kia будут рамными

Уникальный случай - два инфоповода в одной новости. Всем известно, что Hyundai готовится представить свой пикап, однако теперь стало известно, что он будет рамным, как и пикап от KIA, потому что эта компания также участвует в разработке пикапа и собирается представить свой вариант

Собственно, об этом заявил глава австралийского офиса Hyundai Джон Кетт в разговоре с изданием Which Car. В основу пикапов ляжет рама лестничного типа. Такой конст¬рукцией оснаща¬ются главные конкуренты – Ford Ranger и Toyota Hilux. Корейские пикапы получат модифи¬кации с приводом как на одну ось, так и на все колёса, а ещё несколько вариантов кабины.

Но главного, к сожалению, топ-менеджер не назвал. Речь идет о дате начала производства, хотя бы примерной. Однако, известно, что сейчас заканчивается ранний этап разработки пикапов. Уже утверждён их дизайн вместе с компоновкой основных узлов.