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21 авг 2018

Pininfarina показала интерьер электрического гиперкара

Pininfarina показала интерьер электрического гиперкара
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Pininfarina, после того как перешло под крыло индийской Mahindra, решило стать полноценным автопроизводителем. Конечно же, итальянцы будут выпускать штучные гиперкары по космическим ценам. Для этого даже была создана отдельная компания — Automobili Pininfarina

Первенцем станет гиперкар PF0, который Pininfarina представит на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, в конце этой недели. Ателье пока тщательно скрывает подробности о нем, ограничившись публикацией тизеров и скетчей.

На последнем опубликована передняя панель гиперкара. Судя по всему, она будет решена в минималистском стиле. Водителя будут окружать три экрана. Центральный будет выполнять роль приборной панели, туда же будут выводиться подсказки навигации. Предназначение двух боковых широкоформатных экранов пока остается загадкой. Ниже слева и справа от маленького спортивного руля находятся две кнопки. Правая отвечает за режимы трансмиссии, а левая — за ездовые программы.

Так как собственных компетенций в области электрических технологий ни у Pininfarina, ни у Mahindra нет, гиперкар создается совместно с компанией Rimac. PF0 получит электрическую силовую установку мощностью 2000 л.с. с четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо). При этом благодаря батареям нового поколения, запас хода гиперкара составит до 500 километров.

В Automobili Pininfarina говорят, что разгон до «сотни» у гиперкара займет менее 2 секунд, а скорости 300 км/ч PF0 сможет достигнуть спустя 12 секунд после старта. Максимальная скорость составит 402 км/ч.

Pininfarina выпустит 150 экземпляров PF0, каждый будет стоить около двух миллионов евро. Производство машины начнется в 2020 году.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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