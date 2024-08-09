Pininfarina представила спецверсию B95 Gotham для фанатов Бэтмена

Марка Pininfarina опубликовала изображения специальной версии гиперкара B95 под названием Gotham — в честь города из комиксов про Бэтмена. Ранее итальянцы представили версию купе Battista Dark Knight, посвященную самому Темному рыцарю

Идея создания B95 Gotham и Battista Dark Knight пришла от сотрудничества маркетингового агентства Relevance International и киностудии Warner Bros, владеющей правами на всю вселенную комиксов про Бэтмена. Сама марка Pininfarina шуточно называет спецверсии - коллаборацией с Wayne Enterprises, вымышленной компанией которой владел Брюс Уэйн, то есть Бэтмен. По задумке, B95 Gotham должен олицетворять гражданскую сущность Брюса Уэйна, а Battista Dark Knight - его геройское альтер эго.

B95 Gotham окрашен в темно-серый оттенок с глянцево-черными вставками и укомплектован эксклюзивными дисками. Салон выполнен из коричневой кожи с рядом карбоновых вставок. Интересно, что для обеих моделей сделали особую графику приборной панели и мультимедийной системы в стилистике знаменитого персонажа. Более того, виртуальный ассистент получил голос Альфреда Пенниуорта, дворецкого и ассистента Брюса Уэйна.

Напомним, что B95 оснащен электрической силовой установкой с четырьмя моторами суммарной мощностью 1900 л.с. Гиперкар комплектуется батареей емкостью 120 кВт*ч с запасом хода 500 км по циклу WLPT. Разгон до “сотни” занимает менее двух секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке в 300 км/ч.

