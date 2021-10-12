Пьяные водители не смогут плавать и летать!

На заседании правительственной комиссии по безопас­ности дорожного движения прозвучало пред­ложение в очередной раз радикально ужесточить наказание для водителей, застигнутых за рулём в нетрезвом виде.

Как сообщает «Коммерсантъ», в ходе заседания вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту разработать предложения по ужесточению наказания за «пьяную езду». Если говорить конкретнее, то обсуждался вопрос по внедрению уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Напомним, что сейчас за данное нарушение применяются санкции в виде лишения прав и административного штрафа на сумму в тридцать тысяч рублей. Уголовное же наказание применяется лишь в случае повторного нарушения или возникновения ДТП с участием пьяного водителя.

Получается, что уголовную ответственность хотят внедрить даже для тех, кто был задержан впервые. Интересно, но Хуснулин предложил также разработать некую систему единого механизма прекращения права управления всеми видами транспорта. То есть, например, если за рулем машины находился нетрезвый водитель, который по совместительству является и пилотом самолета, то значит, что его надо лишать и полетной лицензии.

Между тем, согласно официальной статистике ГИБДД, число ДТП с участием нетрезвых водителей за первые пять месяцев текущего года существенно снизилось. Речь идет о 40-процентном снижении происшествий.