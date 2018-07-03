Пьяные водители — настоящий бич на дорогах России. Новые поправки должны помочь более точно выявлять их.

С сегодняшнего дня вступили в силу поправки в ст. 12.8 КоАП России, вводящие минимальное содержание абсолютного этилового спирта в крови в 0,3 грамма на литр крови. Ранее в статье содержалась норма только об объеме алкоголя в выдыхаемом воздухе (0,16 мг на литр воздуха). В случае если эти показатели превышены, водитель признается пьяным. За это ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав.

Анализ крови будут брать как в специализированных медицинских учреждениях, так и на передвижных пунктах медицинского освидетельствования. Врач берет из вены 15 мг крови в две пробирки (10 и 5 мл соответственно).

Изначально поправки продвигались под предлогом того, что проверить на состояние опьянения водителя, находящегося, например, после ДТП без сознания невозможно. Многие водители благодаря тому, что в суде можно было предъявить только данные проверки о наличии алкоголя в выдыхаемом воздухе, пользовались этим и уходили от ответственности.

Водителям стоит быть аккуратнее: поправки вступили в разгар дачного сезона, а алкоголь в крови сохраняется гораздо дольше, чем в выдыхаемом воздухе.

