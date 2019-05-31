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31 май 2019

«Пьяное» ДТП приравнивается к умышленному убийству

«Пьяное» ДТП приравнивается к умышленному убийству

Госдума приняла в окончательном чтении новую редакцию Уголовного кодекса. Теперь, если по вине пьяного водителя произошла авария с пострадавшими и погибшими, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы

Документ уже принят в третьем, окончательном чтении. Внесены поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В случае причинения тяжкого вреда здоровью ответственность для виновников ДТП меняется с 4 лет до 3–7 лет лишения свободы, при гибели человека — с 2–7 до 5–12 лет, если погибло двое или более лиц — с 4–9  до 8–15 лет лишения свободы.

Любопытно, что  закон касается водителей, в организме которых найдены следы не только алкоголя, но и других запрещенных наркотических и психотропных веществ. Депутаты уверены, что ужесточение санкций за пьяную езду позволит снизить количество аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей. В свою очередь представители общественности  считают, что новый закон станет отличными полем для махинаций со стороны правоохранительных органов.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Комсомольская Правда

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