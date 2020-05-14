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14 май 2020

Плата за парковку может быть снижена

Плата за парковку может быть снижена

Минэкономразвития РФ сообщило депутатам о поддержке предложения снизить размер платы за парковки в городах РФ

К сожалению, на самом деле не все выглядит так радужно. Как сообщает Российская газета, такая мера получила одобрение у ведомства в качестве временной. Согласно ответу Минэкономразвития, который журналистам предоставила пресс-служба депутата и главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, "полная отмена платы за пользование парковками представляется в условиях режима самоизоляции не вполне обоснованной". Однако мера поддержана в части снижения платы "в качестве временной".

Напомним, что ранее депутат отправил соответствующий запрос главе правительства Михаилу Мишустину. Он предложил или отменить в городах страны плату за парковки, или, по крайней мере, снизить ее. Между тем, с момента введения в столице платной парковки автомобилисты заплатили городу более 31 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба "Московского паркинга". Все собранные средства тратятся на благоустройство - в основном тех районов, в которых они собраны, а также на создание безбарьерной среды по всему городу. Еще из этих денег софинансируется установка шлагбаумов во дворах.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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