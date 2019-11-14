Платная трасса М11 - строительство завершено

Для создания объекта понадобилось семь лет. Изначально предполагалось, что скоростная дорога будет полностью открыта к лету прошлого года

Работы стартовали в 2012 году, первый участок – с 15 по 58 км – сдали в эксплуатацию в декабре 2014-го. Сроки сдачи всего объекта в эксплуатацию переносились несколько раз: сначала дорогу обещали открыть к чемпионату мира по футболу, который прошёл в 2018 году, но не успели; затем завершить строительство к сентябрю 2019-го помешало обнаружение археологического памятника.

Теперь же работы завершены, о чем сообщает Северо-Западное управление Ростехнадзора. Ведомство выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Протяжённость всей скоростной автодороги от Москвы до Санкт-Петербурга составляет 670 км, из них на платные участки приходится 606,7 км. Четырёхполосная трасса пролегает по территориям нескольких областей: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. При проезде по этой дороге на путь между двумя столицами нужно примерно 5,5 часа. Что касается стоимости проезда, то тарифная седка предусматривает повышенный ценник в выходные дни для владельцев легковых машин и мотоциклов. В случае, если они пользуются транспондером и едут по трассе в будний день, цена составит 1,3 тыс. рублей (без прибора – 1,8 тыс. рублей). В выходной день проезд обойдётся в 1,5 тыс. рублей с устройством и в 2 тыс. рублей без него.