Автомобильный портал Motorpage
14 ноя 2019

Платная трасса М11 - строительство завершено

Платная трасса М11 - строительство завершено

Для создания объекта понадобилось семь лет. Изначально предполагалось, что скоростная дорога будет полностью открыта к лету прошлого года

Работы стартовали в 2012 году, первый участок – с 15 по 58 км – сдали в эксплуатацию в декабре 2014-го. Сроки сдачи всего объекта в эксплуатацию переносились несколько раз: сначала дорогу обещали открыть к чемпионату мира по футболу, который прошёл в 2018 году, но не успели; затем завершить строительство к сентябрю 2019-го помешало обнаружение археологического памятника.

Теперь же работы завершены, о чем сообщает Северо-Западное управление Ростехнадзора. Ведомство выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Протяжённость всей скоростной автодороги от Москвы до Санкт-Петербурга составляет 670 км, из них на платные участки приходится 606,7 км. Четырёхполосная трасса пролегает по территориям нескольких областей: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. При проезде по этой дороге на путь между двумя столицами нужно примерно 5,5 часа.  Что касается стоимости проезда, то тарифная седка предусматривает повышенный ценник в выходные дни для владельцев легковых машин и мотоциклов. В случае, если они пользуются транспондером и едут по трассе в будний день, цена составит 1,3 тыс. рублей (без прибора – 1,8 тыс. рублей). В выходной день проезд обойдётся в 1,5 тыс. рублей с устройством и в 2 тыс. рублей без него.

При написании новости использовалась информация:
Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ferrari показали новую модель в очках

13 ноября 2019
McLaren Elva 2021

McLaren представил 815-сильный суперкар

13 ноября 2019
Kia Optima

Представлена новая Kia Optima

13 ноября 2019

Alfa Romeo уходит с мирового рынка

13 ноября 2019

В России появятся квадратные светофоры

13 ноября 2019

«Автодор» предложил сократить период использования шипованной резины

13 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Cadillac Escalade - cadillac escalade 2015 дорогие мои кирпичи
Тест драйв
12 ноября 2019

Cadillac Escalade
"Тест-драйв Cadillac Escalade: Дорогие мои кирпичи"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"
Lada Granta - lada granta drive active 2019: для дерзких и нескромных
Тест драйв
08 ноября 2019

Lada Granta
"Lada Granta Drive Active: для дерзких и нескромных"

Написано новостей:

2 4 6 4 0