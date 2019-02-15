Платные парковки во дворах?

Последние несколько дней в Сети активно обсуждают новую инициативу столичных властей по аренде парковочных мест. Говорят, что парковки во дворах будут платными, но если углубиться в изучение вопроса, то становится ясно - страхи преждевременны

По какой-то причине некоторые автомобилисты поспешили испугаться, посчитав, что власти Москвы планируют очередное расширение платных парковок, а в Интернете начали активно распространять сообщения о том, что во дворах запретят бесплатно оставлять машины. Однако, согласно документам, речь идет только о тех местах, которые находятся в собственности города и расположены в подземных или отдельных паркингах.

Кроме того, речь идет не о запретах, а об аренде мест. Резиденты смогут заключить договор аренды на срок до 10 лет, а размер арендной ставки будет варьироваться в зависимости от зоны. Кстати, арендаторами могут стать лишь собственники жилья. Что касается тарифов, то в зависимости от расположения плата за 1 кв. метр составит от 2000 до 7300 рублей в год. Таким образом, по самому минимальному тарифу ежегодная плата за машиноместо площадью 15 м кв. может составить 30 000 рублей.