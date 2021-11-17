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17 ноя 2021

Платные трассы будут строить заключенные?

Платные трассы будут строить заключенные?

После новостей о строительстве платного дублера Егорьевского шоссе и строительстве платной магистрали М12 – «Москва-Казань» в сети появилась информация о том, что к строительству данных дорог могут привлечь заключенных, что должно способствовать некоторой экономии финансовых средств. Впрочем, уже есть официальный ответ, который прольет свет на этот вопрос.

Сразу скажем, что ответ является отрицательным – все дороги будут строиться силами простых рабочих. Об этом сообщают РИА «Новости», со ссылкой на заявление главы госкомпании Автодор, Вячеслава Петушенко.  При этом топ-менеджер не отрицает, что в данный момент существует дефицит кадров.

«Вы знаете, у нас у одного подрядчика новая машина закуплена, у двоих даже. Стоит без водителя. Некому. Без привлечения дополнительных ресурсов не обойтись… Сегодня не все хотят жить в полевом лагере (но в хороших условиях), вдали от семьи, пахать с утра до вечера. А кто хочет это делать, рассчитывает на серьезную зарплату. У подрядчиков тоже возможности ограничены. Конечно, тут переговорный процесс затянулся» - заявил Петушенко на рабочей встрече по вопросам дорожного строительства с президентом РФ.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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