Платный въезд в Москву исключен

Столичные власти не планируют вводить платный въезд на территорию города, несмотря на увеличивающееся количество машин

Московские власти не планируют вводить платный въезд на территорию города, несмотря на увеличивающееся количество личных автомобилей. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Планов по вводу платного въезда в Москве на данный момент нет», — заявил Ликсутов. Он также отметил, что с 2010 года в столичном регионе числе личных автомобилей выросла на 2 млн единиц. При этом «количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс». По словам Ликсутова, это стало возможно благодаря увеличивающейся популярности общественного транспорта, открытию новых парковок, усовершенствованной организации дорожного движения, а также развитию альтернативных видов транспорта.