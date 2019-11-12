Автомобильный портал Motorpage
12 ноя 2019

Платную парковку собираются расширять

Платную парковку собираются расширять

Деньги за стоянку автомобилей могут начать брать почти на 30 улицах Таганского района

Письмо за подписью первого заместителя руководителя департамента транспорта Сергея Андрейкина было направлено совету депутатов муниципального района Таганский. В документе отмечено, что от местных жителей в ведомство поступают обращения по организации платных парковок на ряде улиц.

В их число попали: Большой Симоновский, Брошевский, Ведерников, Ковров переулки, Иерусалимский, Сибирский, Нижегородский, Большой Калитниковский, Моревский проезды, Воловья, Малая и Большая Калитниковские, Международная, Новорогожская, Рабочая, Средняя Калитниковская, Сосинская, Мельникова, 1-я и 2-я Дубровская, Иерусалимская, Талалихина, Стройковская улицы, а также Гончарная набережная. Переживать пока не стоит, как сообщает РБК, в пресс-службе столичного дептранса пояснили, что пока никаких окончательныж решений об увеличении количества платных парковок не принято.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Fiat Chrysler разработал турбомотор на замену V8 Hemi.

12 ноября 2019

Красное знамя Китая хочет убить Rolls-Royce

12 ноября 2019

Россияне одобряют превышение скорости

12 ноября 2019
Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020

Новый Corvette стал самым быстрым в истории

12 ноября 2019

Rolls-Royce выпустит Cullinan Coupе

12 ноября 2019
Набор инструментов Jaguar E-Type

Jaguar продает обычный гаечный ключ за тысячу долларов

12 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac Escalade - cadillac escalade 2015 дорогие мои кирпичи Тест драйв
12 ноября 2019

Cadillac Escalade
"Тест-драйв Cadillac Escalade: Дорогие мои кирпичи"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"
Lada Granta - lada granta drive active 2019: для дерзких и нескромных
Тест драйв
08 ноября 2019

Lada Granta
"Lada Granta Drive Active: для дерзких и нескромных"
Land Rover Discovery Sport - land rover discovery sport 2020 великий путаник
Тест драйв
06 ноября 2019

Land Rover Discovery Sport
"Великий путаник Land Rover Discovery Sport"

Написано новостей:

2 4 6 2 9