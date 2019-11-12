Платную парковку собираются расширять

Деньги за стоянку автомобилей могут начать брать почти на 30 улицах Таганского района

Письмо за подписью первого заместителя руководителя департамента транспорта Сергея Андрейкина было направлено совету депутатов муниципального района Таганский. В документе отмечено, что от местных жителей в ведомство поступают обращения по организации платных парковок на ряде улиц.

В их число попали: Большой Симоновский, Брошевский, Ведерников, Ковров переулки, Иерусалимский, Сибирский, Нижегородский, Большой Калитниковский, Моревский проезды, Воловья, Малая и Большая Калитниковские, Международная, Новорогожская, Рабочая, Средняя Калитниковская, Сосинская, Мельникова, 1-я и 2-я Дубровская, Иерусалимская, Талалихина, Стройковская улицы, а также Гончарная набережная. Переживать пока не стоит, как сообщает РБК, в пресс-службе столичного дептранса пояснили, что пока никаких окончательныж решений об увеличении количества платных парковок не принято.