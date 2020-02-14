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14 фев 2020

Платную трассу Москва-Казань построят раньше срока

Платную трассу Москва-Казань построят раньше срока

Ранее в госкомпании «Автодор» предполагали, что трассу полностью откроют для движения в 2027 году. Однако теперь стало известно, что её могут сдать в эксплуатацию раньше

О том, что дорогу от Москвы до Казани могут построить быстрее намеченного срока, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления госкомпании Вячеслава Петушенко. Он не сказал, в каком именно году трассу М-12 сдадут в эксплуатацию, но пояснил, что в этом помогут дополнительные внебюджетные средства. По его словам, частные инвесторы (как российские, так и зарубежные) проявляют повышенный интерес к этому проекту. Речь идёт о строительных компаниях, а также о крупных финансовых организациях: они готовы не только предоставить требуемый объём внебюджетного финансирования, но и обеспечить строительные мощности.

Трассу М-12 построят в четыре этапа, первый из них стартует в текущем году: до конца 2020-го начнут возводить отрезок платной автодороги от Москвы до Владимира, а также южный обход Казани. Эти участки планируется завершить к 2024 году. Пока что «Автодор» занимается предпроектными работами по всей трассе М-12.

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