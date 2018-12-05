Плюс 20 км/ч скоро отменят

В России в ближайшее время могут отменить ненаказуемое превышение скорости. Об этом, в рамках интервью, данного изданию Autonews, заявил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов

В своем заявлении чиновник отметил, что сейчас многие водители ездят с превышением, зная, что определенное увеличение скоростного лимита не будет являться нарушением. Такое поведение водителей напрямую влияет на аварийную ситуацию на дорогах. Традиционно, Максим Станиславович обратился к мировому опыту и заявил, что во многих европейских странах, ненаказуемый порог превышения скоростного режима минимален и составляет не более пяти километров в час.

Также Ликсутов уточнил, что транспортный департамент уже поставил вопрос, относительно пересмотра порога 20 км/ч, на госкомиссии по безопасности дорожного движения. По словам чиновника: «Мы считаем, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что он прямо зависит от количества погибших на улично-дорожной сети. Надеемся, коллеги нас поддержат, какое-то решение по этому поводу будет принято»