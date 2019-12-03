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3 дек 2019

«Площадку» исключат из водительского экзамена

«Площадку» исключат из водительского экзамена

ГИБДД планирует уже следующей осенью исключить прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D

В России изменят систему экзаменов ГИБДД в октябре следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции России Николая Гилякова. Так, ведомство исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. На данный момент проект соответствующего постановления находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром.

Также, помимо практической части сдачи экзамена на водительские права, ГИБДД решила внести изменения и в «теорию». Так, в ведомстве предложили отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена. Кроме этого, для соискателей планируется увеличить количество задач. В ГИБДД объяснили, что в будущем экзаменационные билеты будут зависеть от категории, которую хочет получить гражданин. Например, будущий мотоциклист будет отвечать на вопросы, связанные только с управлением двухколесной машиной.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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