По Европе летят запреты

Запреты на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Недавно стало известно, что Швеция в скором времени планирует полностью запретить продажи традиционных автомобилей

Как заявил премьер-министр Швеции, Стефан Лёвен: «Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители».

Интересно, что запрет является ключевым пунктом программы нового правительства страны, которое рассматривает борьбу с глобальным потеплением и выполнение Парижского соглашения по климату в качестве приоритетных шагов. Ещё одним важным пунктом является развитие инфраструктуры для электрического транспорта.

Что касается конкретных сроков, то в правительстве предлагают ориентироваться на 2030 год. Кстати, Швеция является уже не первой страной, которая называет определенные даты отказа от машин с ДВС. В частности, Норвегия планирует отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2025 году.