Почему на заводе АЗЛК не будут выпускать ничего нового?

Сегодняшнее утро отметилось громким заявлением со стороны столичной мэрии о том, что бывший завод АЗЛК, на котором до последнего момента собирались модели Renault , перешел в государственную собственность. Лично Сергей Собянин заявил о том, что будут приложены все усилия по возрождению бренда «Москвич», и выпуску автомобилей под данным наименованием. Впрочем, СМИ считают, что подобный сценарий маловероятен.

Есть мнение, к примеру, что анонсированные продукты, которые будут созданы при поддержке КАМАЗ, не получат прописки на заводе Renault. Во-первых, так таковых продуктов у автомобильного предприятия из Набережных Челнов попросту нет – проект городского электрокара находится в зачаточной стадии (шоу-кар КАМА-1 не в счет – этот проект и вовсе закрыт) и до конвейера первые машины доберутся не раньше 2026 года. Во-вторых, производить грузовики здесь КАМАЗ не сможет, так как это сложно в плане переоборудования производства и логистики. Да и с точки зрения обычной логики такое решение выглядит абсурдным – зачем тратить сотни миллионов на переоборудование московской площадки, если предприятие в Набережных Челнах покрывает весь спрос. К слову, говорить о постановке на московский конвейер любой новой модели — это говорить о сотнях миллионов долларов инвестиций при неочевидном прогнозе на окупаемость.