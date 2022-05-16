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16 май 2022

Почему на заводе АЗЛК не будут выпускать ничего нового?

Почему на заводе АЗЛК не будут выпускать ничего нового?
Сегодняшнее утро отметилось громким заявлением со стороны столичной мэрии о том, что бывший завод АЗЛК, на котором до последнего момента собирались модели Renault, перешел в государственную собственность. Лично Сергей Собянин заявил о том, что будут приложены все усилия по возрождению бренда «Москвич»,  и выпуску автомобилей под данным наименованием. Впрочем, СМИ считают, что подобный сценарий маловероятен.
Есть мнение, к примеру, что анонсированные продукты, которые будут созданы при поддержке КАМАЗ, не получат прописки на заводе Renault. Во-первых, так таковых продуктов у автомобильного предприятия из Набережных Челнов попросту нет – проект городского электрокара находится в зачаточной стадии (шоу-кар КАМА-1 не в счет – этот проект и вовсе закрыт) и до конвейера первые машины доберутся не раньше 2026 года. Во-вторых, производить грузовики здесь КАМАЗ не сможет, так как это сложно в плане переоборудования производства и логистики. Да и с точки зрения обычной логики такое решение выглядит абсурдным – зачем тратить сотни миллионов на переоборудование московской площадки, если предприятие в Набережных Челнах покрывает весь спрос. К слову, говорить о постановке на московский конвейер любой новой модели — это говорить о сотнях миллионов долларов инвестиций при неочевидном прогнозе на окупаемость. 
 
Самым вероятным сценарием может быть следующее – на заводе будут продолжать выпускать модели Renault, только шильдик на решетке будет другой – Lada. Дело в том, что по сообщению Минпромторга отечественный автомобильный гигант получит получит лицензии на производство всех моделей французского концерна, которые были локализованы в Тольятти. Вот только вопрос – что входит в эти самые лицензии, и означает ли это, что Renault действительно покидают российский рынок, учитывая факт возможного выкупа всех активов в течение шести лет, прощание с Россией выглядит сомнительным.

При написании новости использовалась информация:
drom

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