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27 сен 2021

Почему стоимость парковки будет зависеть от веса автомобиля?

Почему стоимость парковки будет зависеть от веса автомобиля?

Таким вопросом вскоре будут задаваться жители немецкого города Тюбинген, где местный комитет по экологии выступил с очередной странной инициативой

Итак, в данный момент стоимость платных парковок в данном городке едина для всех - и для компактных хэтчей, и для внедорожников – тридцать евро за годовой абонемент. Городской комитет по защите климата настаивает на том, чтобы повысить стоимость абонемента до 120 евро и, помимо этого, привязать цену парковки к весу автомобиля.

На этом пункте хочется заострить внимание.  Инициативная группа предполагает, что владельцам машин, вес которых превышает отметку в 1.8 тонны, придется выложить из своего кармана уже 180 евро. Любопытно, но местный мэр заявил, что для более тяжелых машин надо поднять стоимость стоянки до 320 евро! «Ты не заплатил за дорогу, платишь недостаточно налогов. Ваша любимая машина субсидируется всеми налогоплательщиками и нашими будущими поколениями. Если бы цены были адекватными, то парковочное место стоило не 30 евро в год, а 3 тысячи», — приводит слова чиновника газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Хорошо, что на законодательном уровне все инициативы не принимаются мэром единолично -  они должны быть вынесены на рассмотрение муниципальных и городского совета. Отметим, что данные органы власти не спешат идти на поводу у экологов и прочих «зеленых».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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