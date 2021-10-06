Почему всем англичанам мерещатся бензовозы?

Сейчас в Англии продолжает разгораться топливный кризис - из-за нехватки водителей бензовозов горючее попросту некому развозить по АЗС, от того на них возникает дефицит топлива, что порождает очереди и долгое ожидание

Дабы обеспечить себя желанным бензином или дизелем, многие водители стали даже охотится на цистерны, дабы купить топливо с рук, или хотя бы проследить на какую именно колонку он едет. В результате чего стали происходить забавные курьезы. BBC, например, рассказывает историю одного водителя цементовоза. Везя очередную партию жидкого цемента на стройку жилого комплекса, водитель обратил внимание, что за ним выстроилась вереница из двух десятков легковых автомобилей. Автомобили его не обгоняли, но четко следовали по его следам, даже когда цементовоз свернул на стройку, машины проследовали за ним.

Выяснилось в итоге, что все водители спутали цистерну цементовоза с топливным резервуаром, вот и пытались проследить за ним. Сообщается, что водители были очень разочарованы фактом того, что машина не оказалась бензовозом.