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12 фев 2020

Подделал диагностическую карту лишился полиса ОСАГО

Подделал диагностическую карту лишился полиса ОСАГО

В скором времени ГИБДД сможет аннулировать сфальсифицированную диагностическую карту автомобиля. Параллельно МВД готовит новый бесплатный онлайн-сервис, который позволит гражданам по VIN-номеру выяснить, где машина проходила ТО и когда закончится диагностическая карта

Проект изменений в правила прохождения техосмотра подготовил Минтранс. Он предусматривает возможность для «должностного лица» ГИБДД аннулировать диагностическую карту (выдается по итогам ТО) в случаях, если машина диагностику не проходила либо технический осмотр проходит с нарушением установленных правил. Автоинспектор, следует из постановления, должен будет «информировать» страховую компанию об аннулировании, а также «решить вопрос» о привлечении к ответственности оператора ТО, совершившего подобное нарушение, пишет «Коммерсантъ».

Разработанный Минтрансом документ вступит в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре. Документ призван провести реформу в области ТО, исключив возможность для граждан покупать диагностические карты без предоставления автомобилей. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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