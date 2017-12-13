В октябре средняя цена на подержанный автомобиль выросла на пять процентов до 460 443 рублей. При этом, динамика серьезно разнится в зависимости от типа кузов: так седаны подорожали на 13%, а хэтчбеки и внедорожники наоборот подешевели на 0,6 и 0,7 процента соответственно.

Сильнее всего, по оценкам аналитиков компании CarPrice, подорожали автомобили в возрасте 7-9 лет: их средняя цена выросла на 7,2% до 397 590 рублей. Высокую динамику показали также машины сегмента 3-5 лет (5,7%, с 633394 руб до 672250 руб) и более 10 лет (4,9%, с 275298 руб до 289485 руб). При этом, цены на машины 5-7 лет снизились на 2,9% (с 496731 руб до 482044 руб).

«Большинство наиболее востребованных моделей на рынке – это седаны. Именно поэтому седаны дорожают быстрее других. Ноябрьский рост цен, с одной стороны, продиктован сезонностью – ближе к зиме цены всегда повышаются. Но в этом году к сезонности добавляется еще один важный фактор. Три года назад начался серьезный рост цен на новые машины. Вторичный рынок всегда повторяет тенденции рынка новых машин, но с отсрочкой в два-три года. По этой причине, подержанные автомобили будут дорожать и в следующем году. Это коснется в первую очередь трехлетних машин 2015 года выпуска, где рост будет порядка 20%. В связи с этим я бы советовал тем, кто собирается приобретать автомобиль, не откладывать покупку надолго. Дешевле уже не будет», - говорит Денис Долматов, генеральный директор CarPrice.

Рост цен на автомобили при этом происходит неравномерно. Так, если рассматривать наиболее востребованные модели, то на некоторые из них, как например, Chevrolet Lacetti, цены в течение месяца выросли на 13,7%, а на другие – например Ford Focus 3 – рост составил всего 0,6%.