Подмосковные дороги заполонят камеры

Власти Подмосковья приняли решение об установке на дорогах региона в течение нынешнего года 600 дополнительных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Цель установки дополнительных камер проста -снизить аварийность на дорогах. По схожему принципу будут определены и места установки – комплексы разместят в зонах концентрации аварийности и нарушений ПДД. Кроме того, комплексы будут контролировать выделенные полосы. Местные власти пообещали, что новые камеры сопроводят информационными щитами.

Сейчас в Подмосковье уже действуют 1257 стационарных камер и 200 передвижных комплексов. В Минтрансе Подмосковья сообщают о высокой эффективности фотофиксации-за пять лет использования количество ДТП уже снизилось на треть.