Подмосковным властям разрешили эвакуировать машины на штрафстоянки

Госдума приняла закон, согласно которому подмосковные власти получат право штрафовать автовладельцев за неправильную парковку и эвакуировать автомобили нарушителей на штрафстоянку

Соответствующие изменения включены в статью 12.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Это позволит снизить нагрузку ГИБДД в связи с большим количеством правонарушений. Напомним, что штраф за стоянку в зоне запрещающего знака составит 1 500 рублей, а в зоне знака “работает эвакуатор” автомобиль увозят на штрафстоянку.

Ранее такими полномочиями обладали мэрии Москвы и Санкт-Петербурга. А в ближайшем будущем подобный закон вступит в силу для Севастополя и Татарстана.