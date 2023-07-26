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26 июл 2023

Подмосковным властям разрешили эвакуировать машины на штрафстоянки

Подмосковным властям разрешили эвакуировать машины на штрафстоянки

Госдума приняла закон, согласно которому подмосковные власти получат право штрафовать автовладельцев за неправильную парковку и эвакуировать автомобили нарушителей на штрафстоянку

Соответствующие изменения включены в статью 12.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Это позволит снизить нагрузку ГИБДД в связи с большим количеством правонарушений. Напомним, что штраф за стоянку в зоне запрещающего знака составит 1 500 рублей, а в зоне знака “работает эвакуатор” автомобиль увозят на штрафстоянку.

Ранее такими полномочиями обладали мэрии Москвы и Санкт-Петербурга. А в ближайшем будущем подобный закон вступит в силу для Севастополя и Татарстана.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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