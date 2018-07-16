В большинстве стран пикап это утилитарное транспортное средство, относящееся к сегменту коммерческих автомобилей. Исключения составляют США и Россия. У нас пикапами пользуются любители активного отдыха, он же служит альтернативой более дорогим внедорожникам

Аналитики подсчитали, что на начало этого года в России насчитывалось 259,3 тысячи пикапов. Это лишь 0,6% от всего российского парка легковых автомобилей.

Самый распространенный пикап в нашей стране – Toyota Hilux, обладателями которого являются 80 тысяч россиян, подсчитали в агентстве «Автостат». На эту модель приходится 31% всех пикапов, имеющихся в России. Второе место в этом рейтинге занимает Mitsubishi L200 с показателем 57 тысяч зарегистрированных экземпляров (доля – 22%). С большим отставанием тройку лидеров замыкает УАЗ Пикап (25,8 тыс. шт.), которому принадлежит десятая часть российского парка пикапов.

Кроме перечисленных моделей, в топ-10 самых распространенных пикапов в РФ также входят: Volkswagen Amarok (15,2 тыс. шт.), SsangYong Actyon Sports (12,7 тыс. шт.), Ford Ranger (11,8 тыс. шт.), Nissan Navara (11,4 тыс. шт.), Mazda BT-50 (7 тыс. шт.), Nissan Pickup (6,7 тыс. шт.) и Toyota Tundra (5,6 тыс. шт.).