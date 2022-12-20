Подушки безопасности стали снова убивать.

Национальной администрацией безопасности дорожного движения США зафиксирован еще один случай гибели автомобилиста в результате взрыва подушки безопасности, которая произведена фирмой Takata

Собственно, происшествие произошло с Chrysler 300 2010 года выпуска, где взорвался пиропатрон боковой подушки. В ведомстве заявили, что чем старше неисправный компонент, тем опаснее он становится, и призвали автовладельцев немедленно проверить, распространяется ли на их автомобили отзыв, связанный с Takata.

Сам же альянс Stellantis, куда входит марка Chrysler, еще в начале осени попросил всех клиентов вышеуказанного бренда временно прекратить эксплуатацию своих транспортных средств и отправиться на сервис, дабы проверить состояние подушек безопасности.