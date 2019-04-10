Подведены итоги мартовских штрафов за выезд на «вафельницу»

Штрафовать в автоматическом режиме за выезд на перекрестки на запрещающий сигнал светофора в столице начали 1 марта

В ГИБДД отчитались о результатах работы комплексов видеофиксации, которые мониторят выезд на «вафельную» разметку на перекрестках. С 1 марта, когда они были введены в эксплуатацию, по 31 марта было оштрафовано 214 водителей, которые нарушили правила пересечения перекрестков. Нарушителям выписывается штраф по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ «Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора». Сумма штрафа за подобное нарушение, зафиксированное видеокамерой, составляет 1000 рублей.

В пресс-службе ведомства отметили, что, вопреки прогнозам, виновные не оспаривали факт своих нарушений. Напомним, что камеры пока работают лишь на пересечении Садового кольца с Орликовым переулком. Известно, что подобные комплексы видеофиксации появятся еще на нескольких десятках пересечений улиц Москвы. По разной информации, оснащены ими в ближайшее время будут от 30 до 40 различных перекрестков.