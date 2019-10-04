Погода обеспечит нам пробки

Москвичей предупредили о 9-балльных пробках из-за погоды. Затруднения начинают возникать уже сейчас

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД), предупреждают, что с 15 часов ожидаются затруднения в сторону области, так как многие уезжают из города на выходные. При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества мелких ДТП по невнимательности.

«Мы ожидаем в вечерние часы пик загруженность дорог до 8-9 баллов. Основные направления, которые будут загружены — МКАД, ТТК, и вылетные магистрали в область: ш. Энтузиастов, Волоколамское ш., Профсоюзная ул., Волгоградский и Ленинградский проспекты»- сообщают в ЦОДД. Также в ведомстве просят быть особенно внимательными в условиях плохой видимости, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.