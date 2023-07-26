Появилась скидка на штрафы за неуплату проезда

Госдума приняла закон о введении льготного периода с 50% скидкой за правонарушения по неоплате проезда по платным дорогам регионального, межмуниципального и местного пользования

Отмечается, что льготный период продлится до 20 дней с момента вынесения постановления о правонарушении. Также скидку получат нарушители оплаты проезда по частным автомобильным дорогам общего пользования.

Данные изменения будут включены в статью 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и вступят в силу 1 сентября 2024 года. Напомним, что ранее “Автодор” заявил о точечном повышении стоимости проезда по платным дорогам.