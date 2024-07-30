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30 июл 2024

Появились изображения интерьера нового электрокара от Changan и Huawei

Появились изображения интерьера нового электрокара от Changan и Huawei
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились официальные изображения интерьера электрического седана Deepal L07, созданного в сотрудничестве Changan и Huawei. Автомобиль поступит в продажу до конца этого года

Судя по изображениям, салон Deepal L07 выполнен в той же стилистике, что и родственная модель SL03. Разница заключается в некоторых деталях отделки и ином интеллектуальном оснащении. На передней панели расположился единственный 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, который также частично будет выполнять функцию “приборки”. Но помимо этого, автомобиль также получил проекционный дисплей с системой дополненной реальности.

Подробностей об интеллектуальной начинке Deepal L07 пока нет. По некоторым данным, автомобиль получит систему автопилота Huawei Qiankun ADS SE, работающую от камер по всему периметру автомобиля. К слову, габариты L07 составляют: 4875/1890/1480 мм., при колесной базе в 2900 мм. Помимо полностью электрической версии с электромотором на 252 л.с., покупателям предложат “семерку” и в виде гибрида. В этом случае под капотом будет 1,5-литровый мотор мощностью 98 л.с., работающий в паре с электродвигателем на 218 л.с. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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