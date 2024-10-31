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31 окт 2024

Появились изображения салона электрической Lada Aura

Появились изображения салона электрической Lada Aura
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ поделился фотографиями салона электрического седана Lada e-Aura. Судя по изображениям, “электричка” будет отличаться от стандартной “Ауры” более роскошным салоном

Пока мы можем увидеть только задний ряд сидений, где установлено два отдельных пассажирских сиденья с развитой боковой поддержкой и широким подлокотником между ними. В этот подлокотник встроены четыре небольшие сенсорные панели, которые отвечает за настройку различных функций. Отделка интерьера выполнена из экокожи красного цвета. Не исключено, что передняя панель также была доработана.

Такая “представительская” версия Lada Aura будет доступна в виде флагманской комплектации и для модификации с ДВС. Ранее сообщалось, что внутри будет установлены два экрана мультимедийной системы и приборной панели на 10 дюймов каждый, аудиосистема с восемью динамиками и комплекс сервисов Яндекс.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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