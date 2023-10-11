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11 окт 2023

Появились некоторые подробности о седане Wuling Starlight

Появились некоторые подробности о седане Wuling Starlight
Автор фото: фирма-производитель

Компания Wuling опубликовала новую информацию об экстерьере будущего седана Starlight. Официальный дебют автомобиля должен состояться до конца года

Напоним, что Wuling Starlight будет предложен как с гибридной силовой установкой PHEV, так и в полностью электрической модификации EV. Внешне автомобили отличаются оформлением передней части. У гибрида передние фары соединяются по всей ширине узкой светодиодной полосой, также есть безрамочная решетка радиатора с маленькими прорезями в форме ромбов. У электрической версии, напротив, отсутствует решётка радиатора, а светодиодные фары не соединяются. Компания предложит автомобиль в шести различных цветовых исполнениях: Star White (белый), Star Violet (фиолетовый), Star Phantom Green (зеленый), Star Wild Gray (серый), Star Curtain Black (черный) и Star Glow Curry (бежевый).

Известно, что версия PHEV получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. и один электромотор, но информации о нем пока нет. Максимальная скорость такого автомобиля составит 145 км/ч. Starlight EV будет оснащаться электромотором мощностью 136 л.с. В данном случае максимальная скорость ограничена на отметке в 150 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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