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25 сен 2024

Появились первые изображения обновленных пикапов Ram 2500 и Ram 3500

Появились первые изображения обновленных пикапов Ram 2500 и Ram 3500
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Stellantis опубликовал изображения обновленных пикапов Ram 2500 и Ram 3500. Обе версии получили доработки в дизайне и в технике

На фотографиях можно заметить, что моделям немного изменили решетку радиатора (рисунок будет зависеть от комплектации) и головную оптику, сделав ее двухъярусной. Также изменились задние блоки фар и бампера. Изображений интерьера пока нет. Презентацию обновленных пикапов проведут этой осенью.

Предварительно известно, что модели будут оснащаться 6-цилиндровым дизельным мотором Cummins мощностью до 426 л.с. и 1456 Нм крутящего момента. Не исключено, что опционально будет доступен 6,4-литровый Hemi V8.

При написании новости использовалась информация:
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