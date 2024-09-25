Появились первые изображения обновленных пикапов Ram 2500 и Ram 3500

Концерн Stellantis опубликовал изображения обновленных пикапов Ram 2500 и Ram 3500. Обе версии получили доработки в дизайне и в технике

На фотографиях можно заметить, что моделям немного изменили решетку радиатора (рисунок будет зависеть от комплектации) и головную оптику, сделав ее двухъярусной. Также изменились задние блоки фар и бампера. Изображений интерьера пока нет. Презентацию обновленных пикапов проведут этой осенью.

Предварительно известно, что модели будут оснащаться 6-цилиндровым дизельным мотором Cummins мощностью до 426 л.с. и 1456 Нм крутящего момента. Не исключено, что опционально будет доступен 6,4-литровый Hemi V8.