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15 авг 2023

Появились подробности о новом седане Luxeed

Появились подробности о новом седане Luxeed
Автор фото: фирма-производитель

Министерство промышленности Китая рассекретило технические характеристики нового электрического седана Luxeed S7 (ранее EH3), созданного в сотрудничестве Chery и Huawei

Как и было известно ранее, S7 базируется на платформе E0X собственного производства Chery. На этой же платформе сконструирован седан Exlantix ES, но силовые установки у моделей будут разные.

Базовая версия S7 получит один электромотор на задней оси мощностью 292 л.с. (215 кВт). Флагманская полноприводная версия получит два электромотора (по одному на передней и задней оси). Суммарная мощность - 496 л.с. (265 кВт). Емкость батареи не раскрывается, но известно, что на выбор будет предложена железо-фосфорная (LFP) или гибридная с никель-марганец-кобальтовыми ячейками (NMC).

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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