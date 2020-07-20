Появилось новое изображение гиперкара с космическими технологиями

Американская компания Hyperion Motors ведет разработку гиперкара XP-1 с силовой установкой на топливных элементах

Американская компания Hyperion Motors из штата Огайо опубликовала очередной тизер нового гиперкара XP-1 с водородной силовой установкой, разработка которого стартовала в 2015 году. Инженеры утверждают, что в автомобиле применят технологии ведущих космических агентств, адаптированные для дорожных машин.

Предположительно, Hyperion XP-1 получит силовую установку на топливных ячейках, где энергия вырабатывается в результате химической реакции между водородом и кислородом, а в качестве силового агрегата выступят несколько электрических двигателей.

На данный момент технологии водородных силовых установок разрабатывают сразу несколько ведущих автомобильных компаний. К примеру, в марте BMW представила новую систему с нулевым уровнем вредных выбросов i Hydrogen NEXT. Испытания установки, разработанной совместно с Toyota, начнутся в 2022 году на кроссовере X5.