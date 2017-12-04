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4 дек 2017

Покупателей автомобилей по госпрограммам поддержки освободили от НДФЛ

Покупателей автомобилей по госпрограммам поддержки освободили от НДФЛ

Покупателей автомобилей по госпрограммам автокредитования («Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль») освободили от необходимости платить налог на доход физических лиц

Минпормторгу удалось внести в Налоговый кодекс России изменения, освобождающие покупателей автомобилей по госпрограммам кредитования от уплаты НДФЛ. Ранее, налоговики выпустили разъяснение согласно которому у покупателей таких машин образовывался доход с которого необходимо заплатить налоги.

Дело в том, что скидка предоставляется банком, а в договоре прописана полная стоимость автомобиля без скидки. Таким образом у покупателя и образуется доход с которого необходимо заплатить 13%. Минфин заявил, что не против внесения поправок, но заниматься этим должен Минпромторг, так как он разработал программы льготного автокредитования.

«Принимая во внимание социальную значимость обеих программ, Минпромторг России заблаговременно инициировал изменения в статью 217 НК РФ, чтобы избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — цитирует министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова агентство РИА Новости.

В следующем году на две программы льготного автокредитования, «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из федерального бюджета планируется выделить 1,5 миллиарда рублей. Минпромторг планирует продать 55 тысяч автомобилей по данным программам.

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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