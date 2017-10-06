Компания Polestar, которую Volvo выделила в отдельную единицу, анонсировала премьеру своей первой модели. Рассекретить первые детали шведы обещают 17 декабря. Анонс о премьере, а также несколько фрагментов машины компания опубликовала в своем Instagram.

Пока совершенно непонятно, что это будет за машина: по небольшим фрагментам нельзя даже с уверенностью сказать будет ли это кроссовер или легковая модель. Polestar, по задумке Volvo, должна сосредоточиться на разработке и производстве высокопроизводительных электромобилей. Но тот факт, что не прошло и пары месяцев с момента начала самостоятельной жизни, может говорить о том, что за основу будет взята какая-нибудь нынешняя модель Volvo.

Напомним, что летом Volvo Cars объявило о выделении тюнинг-подразделения Polestar в отдельную компанию. Она будет заниматься разработкой «заряженных» электромобилей, а также по-прежнему поставлять Volvo комплекты доработок для серийных моделей шведского автопроизводителя. Руководителем Polestar стал Томас Ингелат, который до этого занимал пост шеф-дизайнера Volvo.

