Polestar показала тизер новой модели

Новинка с простым названием, а если быть точным – индексом «3» увидит свет в середине 2022 года. Производитель уже поделился некоторыми планами по разработке и некоторыми техническими подробностями самой модели

Собственно, с последних и начнем. Стало известно, что в основу электрического кроссовера ляжет новая электрическая платформа, разработанная специалистами Volvo. То есть тележки SPA, которая знакома нам по прошлым моделям марки, здесь не будет. Информации о двигателях, батареи и ее емкости на данный момент нет.

Что же до производственных планов, то модель будет иметь приоритетную направленность на американский рынок. Собирать ее будут также в Америке на заводе Volvo в Риджвилле, штат Южная Каролина. Между тем, все текущие модели собираются в Китае. Локализация же производства на основном рынке сбыта, по мнению компании, должна снизить стоимость самой модели и увеличить скорость ее поставок дилерам.