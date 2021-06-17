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17 июн 2021

Polestar показала тизер новой модели

Polestar показала тизер новой модели
Автор фото: фирма-производитель

Новинка с простым названием, а если быть точным – индексом «3» увидит свет в середине 2022 года. Производитель уже поделился некоторыми планами по разработке и некоторыми техническими подробностями самой модели

Собственно, с последних и начнем. Стало известно, что в основу электрического кроссовера ляжет новая электрическая платформа, разработанная специалистами Volvo.  То есть тележки SPA, которая знакома нам по прошлым моделям марки, здесь не будет.  Информации о двигателях, батареи и ее емкости на данный момент нет.

Что же до производственных планов, то модель будет иметь приоритетную направленность на американский рынок.  Собирать ее будут также в Америке на заводе Volvo в Риджвилле, штат Южная Каролина. Между тем, все текущие модели собираются в Китае. Локализация же производства на основном рынке сбыта, по мнению компании, должна снизить стоимость самой модели и увеличить скорость ее поставок дилерам.

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