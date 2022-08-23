Polestar собирается заняться водным транспортом

Фирма Polestar достаточно обширна, она не только занимается созданием электрического транспорта, но и всех необходимых компонентов, в частности, аккумуляторов.

Собственно, именно с аккумуляторами связаны намерения Polestar выйти на рынок морского транспорта. Не так давно компания заключила сотрудничество с производителем электрических катеров Candela. Candela — стокгольмская компания, строящая электрические катера на подводных крыльях. Раньше в своих лодках шведы использовали NMC-батареи от BMW i3.

Европейские СМИ уже успели назвать это сотрудничество новаторским, так как происходит прямой обмен технологиями между двумя разными отраслями.